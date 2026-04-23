Ефимов: часть территории пересадочного узла «Текстильщики» реорганизуют по программе КРТ

По программе комплексного развития территории (КРТ) в границах транспортного хаба «Текстильщики» на юго-востоке Москвы пройдет реорганизация двух участков площадью 1,12 га, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В состав пересадочного узла “Текстильщики” входят одноименные станции Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также МЦД-2. Данная территория получит дальнейшее развитие благодаря программе КРТ. Подготовленный городом проект предусматривает реорганизацию расположенных в границах хаба двух участков. Там построят объекты торгово-бытового обслуживания общей площадью свыше 13 тыс. кв. м и проведут благоустройство. В результате реализации проекта создадут 80 рабочих мест», – уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Известно, что один из участков находится между ул. Люблинской и ж/д путями Курского направления МЖД, второй – между Волгоградским проспектом и территорией КЦ «Москвич».

Объекты торгово-бытового обслуживания возведут на участке площадью 0,96 га около пассажирской платформы Текстильщики МЦД-2. К ним также можно будет пройти по надземному переходу через железную дорогу от одноименной станции БКЛ. К услугам посетителей будет паркинг на 263 автомобиля, включая городскую перехватывающую парковку на 100 машино-мест, которую застройщик передаст на баланс города. Площадку в 0,16 гектара у станции “Текстильщики” Таганско-Краснопресненской линии рядом с культурным центром “Москвич” отведут под благоустройство. Реализация проекта рассчитана на пять лет, добавили в Градостроительном комплексе.

Сегодня в рамках программы КРТ в бывших промзонах формируют привлекательные городские пространства. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью почти 4,5 тыс. га.