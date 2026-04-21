На озере Лох-Несс за неделю дважды заметили чудовище

На озере Лох-Несс после многомесячного затишья зафиксировали два новых наблюдения предполагаемого чудовища. Очевидцы рассказали о силуэте у лодки и загадочном объекте на записи веб-камеры, сообщает «Царьград» .

Первым о странном явлении рассказал американский турист Тони Инхорн. По данным издания Metro, 1 марта около 10:30 у входа в Каледонский канал он увидел, как из воды показалось темное серо-зеленое тело.

«Оно находилось примерно в 4,5 метрах от лодки, на которой я стоял. Зависло в воздухе примерно на 5 секунд, а затем снова погрузилось в воду», — сказал очевидец.

Инхорн сделал зарисовку и оценил поперечник объекта в 1,5–3 метра.

Через четыре дня еще одно наблюдение сделал Эоин Фэган. Он заметил необычное движение на трансляции веб-камеры возле отеля The Clansman. По его словам, неизвестный объект четыре раза появлялся на поверхности примерно в 180 метрах от пирса, при этом поблизости не было судов.

Пик сообщений о лох-несском чудовище пришелся на 1930-е годы после публикации так называемого «фотоснимка хирурга». Несмотря на скептицизм научного сообщества, интерес к феномену сохраняется. Ранее исследователь Генри Бауэр предположил, что в озере может обитать древний вид морской черепахи.

