Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Актер театра и кино, режиссер и сценарист Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

При этом Хабенский останется главой Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

Хабенский — народный артист РФ, обладатель ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Он снимался в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Убойная сила», «Адмиралъ», «Собибор», «Сто лет тому вперед». Также он является режиссером, сценаристом, продюсером и общественным деятелем.

В январе после кончины Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года, на должность и. о. ректора был назначен режиссер Константин Богомолов. Но позднее он попросил освободить его от этой должности.

До отставки выпускники требовали снять с поста Константина Богомолова, который подвергался критике за неоднозначное творчество. Протест поддержала актриса и доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Юлия Меньшова.

