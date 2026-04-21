Ветеран Сицинский: «Герои Подмосковья» помогают получить опыт в госуправлении

Участник программы «Герои Подмосковья», старший лейтенант Олег Сицинский признался в беседе с РИАМО, что сфера государственного и муниципального управления для него является новой областью. По его словам, у него раньше не было образования в этой сфере.

Вместе с тем Сицинский подчеркнул, что управленческий опыт у него все же имеется. Будучи кадровым офицером, он руководил людьми на военной службе, а в гражданской жизни долгое время занимал руководящие должности в крупных коммерческих организациях и ведет собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, несмотря на отсутствие опыта работы в органах власти, участник программы обладает широкой управленческой базой, сформированной как в военной, так и в бизнес-среде. Именно этот багаж знаний и навыков он намерен применить в новом для себя направлении.

«Что касается моего опыта, то государственного и муниципального образования у меня не было. Я сам являюсь индивидуальным предпринимателем и долгое время возглавлял подразделения в крупных компаниях, поэтому управленческий опыт у меня безусловно есть. Плюс я кадровый офицер в прошлом, и там тоже имел большой опыт управления людьми. Но если брать именно государственное и муниципальное управление, естественно, это для меня новое направление», — рассказал Сицинский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

