Столичный пенсионер с сожительницей отдал мошенникам 300 млн руб

В Москве 76-летний пенсионер перешел по ссылке в мессенджере, где ему предлагалось обсудить «вопросы электроснабжения», и попался на удочку мошенников, которые в итоге развели мужчину и его сожительницу почти на 300 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

После перехода по ссылке пенсионеру стали поступать звонки о взломе его аккаунта на Госуслугах. Затем ему позвонили сотрудники «Росфинмониторинга» и убедили в срочном порядке снять со счетов все имеющиеся сбережения и передать их для размещения на «безопасном счете».

Аферисты разводили мужчину в течение нескольких месяцев. Он следовал их инструкциям, снимал деньги со своих счетов и счетов сожительницы, покупал золото, а затем передавал все курьерам, которые говорили ему «кодовые слова». Взамен ему передавали «документы» о приеме средств.

Общий ущерб составил более 298 млн рублей. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует расследование и установление личности мошенников.

