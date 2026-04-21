Компании Солнечногорска вошли в проект «Производительность труда»

Два предприятия городского округа Солнечногорск присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» в первом квартале 2026 года. Участниками стали производитель мясных деликатесов «СолеРамичи» и разработчик водоочистного оборудования «НПО Экосистема», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом квартале 2026 года к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 16 компаний Подмосковья. Поддержку предприятиям оказывает Региональный центр компетенций, который помогает внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать внутренние процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор