сегодня в 09:56

5 человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского в Москве

Пять людей пострадали во время пожара на 43 «квадратах» в 16-этажке на проспекте Вернадского в Москве. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб столицы.

Еще пять человек спасли. Среди них был ребенок.

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже и балконе восьмого. Там случилось возгорание личных вещей и мебели на площади 43 «квадрата».

Для спасения людей с верхних этажей задействовали специальные устройства. Так смогли спасти 10 человек, в том числе ребенка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.