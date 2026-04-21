Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве

Mercedes-Benz GLE сбил курьера и влетел в пять автомобилей на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погибли два человека, сообщает РЕН ТВ .

29-летняя Анна В. за рулем Mercedes-Benz GLE без регистрационных номеров двигалась со стороны Земляного Вала. Сначала она сбила попутно следовавшего в крайней правой полосе 27-летнего курьера на электровелосипеде, затем зацепила припаркованный Hyundai, после этого протаранила бетонные блоки, а также снесла Ford Mustang и Mitsubishi Outlander.

Потом кроссовер опрокинулся на крышу и влетел в Jaguar, Belgee и BMW X5. В результате массового ДТП погибли курьер и 44-летняя пассажирка Mitsubishi. С черепно-мозговой травмой и переломами ребер пострадавшую госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

По предварительным данным, виновница аварии находилась за рулем в алкогольном опьянении. Задержанная является бывшим сотрудником Россотрудничества. В отношении Анны В. возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 15 лет колонии.

