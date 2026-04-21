Была пьяна: задержана предполагаемая виновница смертельного ДТП в центре Москвы

Устроившая ДТП в центре Москвы женщина на Mercedes была пьяна

Полицейские провели задержание 29-летней Анны В. после смертельного дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце в Москве. Об этом рассказал источник РЕН ТВ .

По предварительной информации, девушка, которая ехала на Mercedes-Benz, была пьяной. В прошлом она, предположительно, работала в Россотрудничестве.

Из-за ДТП врезались шесть машин. Погибли двое людей — мужчина на электровелосипеде и одна из водителей. Три участника ДТП получили травмы.

Ранее в Сети появилось видео страшной аварии на Садовом кольце, произошедшей вечером накануне. Один из автомобилей ехал на большой скорости, резко сместился в другую полосу, врезался в едущую машину и вылетел на встречную полосу. Одна машина перевернулась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.