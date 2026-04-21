Ошметки авто разбросало по дороге: видео смертельного ДТП с велосипедом в Москве

Появилось видео смертельного ДТП с 6 авто и электровелосипедом в Москве

РЕН ТВ публикует видео страшной аварии с шестью машинами и электровелосипедом в Москве. Авто столкнулись накануне вечером на Садовом кольце.

В аварии погибли двое людей. Три человека получили травмы.

Части разбитых авто раскидало на десятки метров по дороге. Удар был очень сильным, из-за чего несколько машин вылетело на тротуар.

На опубликованной записи одна машина едет на большой скорости. Затем смещается в другую полосу, врезается в движущиеся авто и вылетает на встречку. Одно авто даже перевернулось, другие получили сильные повреждения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.