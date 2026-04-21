В Петербурге запустили конкурс на лучший торт ко Дню города

сегодня в 13:05

Газета «Петербургский дневник» и рестораны «ТОКИО-CITY» объявили конкурс на создание торта, который отразит стиль Северной столицы. Победивший десерт включат в меню сети.

Участникам необходимо до 30 апреля заполнить заявку, приложить фотографию торта и указать ингредиенты и рецептуру. Жюри отберет пять работ для финала.

«Из всех присланных работ жюри выберет пять тортов, которые пройдут в финал. Критериями отбора будут вкус, состав, внешний вид и технология производства», — сообщили организаторы.

Рецепт, занявший первое место, адаптируют для массового производства, а сам торт появится в меню ресторанов. Победитель получит сертификат на 100 тысяч рублей для оплаты заказов в сети.

Финал конкурса приурочат ко Дню города. Вместе с шеф-поварами и редакцией издания победителя выберут подопечные благотворительного фонда помощи пожилым людям «Долго и счастливо».

«Авторы тортов, прошедших в финал, лично представят их на дегустации», — добавили организаторы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.