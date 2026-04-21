сегодня в 13:02

Женщина подожгла сухую траву и убила 15 телят под Барнаулом

Женщина подожгла сухую траву на своем участке в Барнауле и допустила пожар, в котором погибли 15 телят, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Все произошло в населенном пункте Архангельское (МО Славгород). По предварительным данным, женщина сжигала сухую растительность на участке, но огонь быстро перекинулся на соседнее частное хозяйство.

Пламя охватило хозпостройку. Площадь возгорания составила около 900 кв. м. В результате пожара были уничтожены 60 тонн сена. Также из-за действий женщины погибли 15 телят, которые находились в хозпостройке.

Огонь тушили девять человек и четыре автоцистерны. Виновнице пожара грозит уголовная ответственность.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.