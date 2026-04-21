Алексей Васильев назвал смерть Сергея Стадлера утратой

Алексей Васильев подчеркнул, что кончина музыканта стала большой потерей для Петербурга и страны.

«Я глубоко шокирован известием о смерти Сергея Стадлера. Это огромная утрата для Петербурга в первую очередь. Для России – во вторую. Сергей был замечательным музыкантом, который в свое время сумел добиться больших высот. Выиграл и конкурс Чайковского, и конкурс Паганини. В определенный период был лучшим скрипачом во всем мире, потому что такие конкурсы покоряются только лучшим», – сказал он.

Ректор отметил, что Стадлер посвятил жизнь живому творчеству и отличался особой манерой исполнения.

«Манера его игры была узнаваема, неповторима и связана напрямую не только с музыкальным искусством, но и с искусством вообще. Чего только стоили его эксперименты, когда он, исполняя произведения, играл их не по нотам, а ставил перед собой альбомы с шедеврами мировой живописи. Вдохновлялся ими. Это его характеризовало с очень интересной стороны как артиста и как музыканта. Как дирижер он тоже внес огромный вклад в музыкальный мир. Коллектив, который он возглавлял в последнее время, мне кажется, должен чувствовать себя осиротевшим. Выражаю искренние соболезнования семье Сергея», – заключил Алексей Васильев.

