Минтруд Кузбасса проверит Мариинский центр после жалоб на камеры

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса организует выездную проверку Мариинского реабилитационного центра после жалоб на нарушение прав детей, сообщает СтальМедиа .

Поводом стало обращение местного жителя в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс». Со ссылкой на своего ребенка он заявил о негуманных методах воспитания в учреждении для детей и подростков с ограниченными возможностями.

По его словам, воспитанников, которые не спят в «тихий час», в качестве наказания заставляют по два часа заниматься физкультурой. Также заявитель сообщил о возможном нарушении права на приватность.

Как утверждается в жалобе, девочки-подростки спят в игровой комнате с установленными камерами видеонаблюдения. Там же они переодеваются, а за происходящим через мониторы наблюдают сотрудники охраны.

«По информации Министерства труда и социальной защиты Кузбасса, по указанным в сообщении фактам специалистами министерства будет проведена выездная проверка. О результатах сообщим дополнительно», — сообщили в мариинской администрации, комментируя жалобу жителя.

