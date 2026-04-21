Блогер Уилл Эггертон заявил о желании вернуться в Новосибирск

Английский блогер Уилл Эггертон, ставший известным после прогулки в шортах по заснеженному Новосибирску, заявил о желании вновь посетить город. Об этом сообщает Om1 Новосибирск .

Стюардесса из Новосибирска Юлия встретила блогера в горах Дагестана, куда он приехал 4 апреля во время второй волны масштабного потопа. По ее словам, Эггертон присоединился к субботнику и помогал местным жителям, а также разместил ссылку на благотворительный сбор для пострадавших.

Широкую известность в Сибири блогер получил в октябре 2025 года. Тогда он прошелся по заснеженному Новосибирску в шортах и опубликовал видео в TikTok на многомиллионную аудиторию. Особое впечатление на него произвело метро.

«Это было весело! Там безумно чисто. Я не видел ни одного куска мусора там!» — удивился парень после посещения новосибирского метро.

Во время поездки Эггертон посетил НОВАТ, театр «Глобус» и Первомайский сквер. Прохожие обращали внимание на его легкую одежду для октября, а одна из жительниц поинтересовалась, не из Сочи ли он.

