Психиатр Холодов рассказал, когда тревога требует врача

Главврач клиники ментального здоровья «Аксона», психиатр Эдуард Холодов объяснил, в каких случаях тревога, апатия и перепады настроения требуют обращения к специалисту, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным Росстата, за 2020–2024 годы первичная заболеваемость непсихотическими расстройствами выросла на 21,5 процента — до 341,4 тысячи случаев. Главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт связывает это со снижением стигмы и ростом обращаемости.

Тревога — естественная реакция, но если она становится постоянной и мешает работе и личной жизни, речь может идти о расстройстве. По данным ВЦИОМ, 23 процента россиян испытывают тревожное состояние, 27 процентов — трудноуправляемую тревогу. В таких случаях применяют психотерапию, прежде всего когнитивно-поведенческую, и при необходимости медикаменты.

Апатия, длящаяся неделями и месяцами, отличается от обычной усталости. Это истощение психической энергии, а не лень. При затяжном состоянии стоит обратиться к психиатру или психотерапевту.

Резкие перепады настроения могут быть проявлением циклотимии, депрессии, пограничного расстройства или гормональных нарушений. Если колебания мешают повседневной жизни, необходима консультация врача.

Неконтролируемый гнев и длительная обида также требуют внимания. Подавление эмоций так же вредно, как и их вспышки.

Поводом для срочного визита к специалисту становятся стойкое ухудшение самочувствия, утрата интереса к жизни и мысли о бессмысленности происходящего. Ранняя помощь позволяет быстрее восстановить качество жизни.

