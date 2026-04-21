Путин раскрыл, как Россия защитит свои регионы

Путин рассказал, что ВС РФ формируют на границе с Украиной зону безопасности

Зона безопасности на границе с Украиной поэтапно формируется. ВС РФ будут предпринимать такие действия и дальше, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов, сообщает ТАСС .

Войска продолжат делать это, пока не избавятся от угрозы безопасности для регионов.

Ранее в Сарове Нижегородской области рядом с музеем ядерного оружия появился арт-объект «Спящий медведь». На нем есть цитата президента России Владимира Путина.

Скульптура представляет собой большого медведя, который отдыхает на камне. Рядом находится табличка из бронзы. На нее нанесена цитата Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

