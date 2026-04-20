В Сарове установили «Спящего медведя» с цитатой Путина

Скульптура спящего медведя с цитатой Путина появилась в Сарове

В Сарове у музея ядерного оружия открыли арт-объект «Спящий медведь» с цитатой президента России Владимира Путина. Скульптуру подарили коллеги из Снежинска к 80-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщает pravda-nn.ru .

Новый арт-объект установили возле музея ядерного оружия. Скульптура изображает большого медведя, лежащего на камне. Рядом размещена бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Подарок Сарову сделали коллеги из Снежинска в честь 80-летнего юбилея Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ.

В городской думе пояснили, что композиция символизирует мощь, силу и стратегический потенциал ядерного оружейного комплекса страны.

