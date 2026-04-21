сегодня в 13:01

Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановили. Сотрудники проверили устройства и инфраструктуру, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По путям отправили пробный поезд, в котором не было пассажиров.

В настоящий момент все системы функционируют в стандартном режиме. Поезда ездят по всей линии, график движения приводят в норму, интервалы между поездами сокращаются.

Пересадки на станции Сокольнической линии опять открыты.

«Первые поезда уже начали работать на центральном участке», — рассказала советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.

Утром на участке от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского» не было движения поездов. Специалисты проверяли состав. Один из составов поезда задымился. Людей из него эвакуировали. Люди покинули поезд и шли по тоннелю.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.