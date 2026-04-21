Каждого пятого ждет ремонт: раскрыты планы россиян на майские праздники

Стало известно, как россияне планируют провести длинные майские выходные в этом году. Оказалось, что самой популярной стратегией отдыха остается выезд за город: каждый третий опрошенный (28%) собирается на дачу, на природу или просто за пределы города, чтобы провести праздники на свежем воздухе. Однако каждый пятый житель страны планирует посвятить свободные от работы дни ремонту. Исследование девелопера Level Group имеется в распоряжении РИАМО.

27% респондентов предпочитают остаться в городе и отдыхать в более спокойном ритме: высыпаться, гулять, ходить в гости и посещать кино. А каждый пятый (22%) посвятит майские праздники квартире: начнет или продолжит ремонт, обновит интерьер и соберет мебель.

«Длинные майские традиционно становятся временем, когда люди стремятся замедлиться и переключиться на отдых. Любопытно, что для заметной части россиян это не обязательно поездка или активный туризм: кто-то выбирает дачу, кто-то — спокойный городской ритм, а кто-то решает провести эти дни с пользой и заняться ремонтом или обустройством квартиры. Для нас это еще раз подтверждает, насколько важно создавать жилье, в котором удобно не только работать и жить, но и восстанавливаться: с продуманными планировками, местами для хранения, комфортными общими пространствами и инфраструктурой, которая делает дом полноценной точкой отдыха», — сообщили в компании.

Еще 13% участников опроса признались, что в длинные выходные им все же придется работать: на майские у них выпадают рабочие смены. А самым непопулярным форматом отдыха стало путешествие по России или за границу — его выбрал каждый десятый респондент (10%).

