Вина родителей: 11-летний ребенок протаранил авто на электросамокате в Подольске

11-летний ребенок на электросамокате разбился о припаркованное авто в Подольске

Родители добровольно дали 11-летнему ребенку доступ к кикшеринговому сервису. В результате он арендовал электросамокат и въехал на нем в припаркованную машину в Подольске, сообщает пресс-служба ГАИ Московской области.

По предварительной информации, мальчик утратил управление. Во время столкновения он получил серьезные травмы. Ребенка увезли в нейрохирургическое отделение Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля с серьезными травмами.

Силовики выяснили, что причина инцидента заключается в беспечности родителей. Доступ к профилю аренды электросамокатов 11-летнему ребенку дали родители.

В пресс-службе ГАИ региона напомнили, что из-за возраста дети не могут правильно оценивать обстановку на дороге и вероятные риски, возникающие при управлении электросамокатом. Передавать профили в кикшеринговых сервисах им нельзя.

