сегодня в 19:23

Богомолова освободили от поста и о ректора Школы-студии МХАТ

Минкультуры приняло решение освободить режиссера Константина Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ после его прошения, сообщает РИА Новости .

Богомолова покинул пост по собственному желанию. В ведомстве отметили, что решение о назначении врио ректора примут в рамках установленного порядка.

Ранее Богомолов направил главе Минкультуры Ольге Любимовой прошение об освобождении его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он объяснил это тем, что совмещение двух руководящих позиций оказалось невозможным.

Богомолов был назначен и. о. ректора 23 января вместо умершего Игоря Золотовицкого, возглавлявшего Школу-студию с 2013 года.

Также Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной и возглавляет Театр Романа Виктюка, переименованный в Театр-сцену «Мельников».

