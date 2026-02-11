Стало известно, почему Богомолов покидает пост и о ректора Школы-студии МХАТ

Богомолов уходит с поста и о ректора Школы-студии МХАТ из-за другой работы

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов обратился с просьбой об отставке с поста руководителя Школы-студии МХАТ, поскольку совмещение двух руководящих позиций оказалось невозможным. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению постановщика.

«Все-таки нужно было что-то выбрать в этой ситуации: или школу-студию, или театр. Есть положения, по которым ты не можешь возглавлять серьезные структуры — да и несерьезные тоже — так, чтобы это происходило одновременно, нельзя совмещать. Тем более если речь идет о театре и вузе. Или одно, или другое. Руководить и тем, и тем невозможно», — сказала собеседница агентства.

В положении устава Школы-студии указано, что «занимать должность ректора параллельно с иной оплачиваемой руководящей работой (за исключением научного, методического и художественно-творческого руководства) внутри или за пределами института не допускается».

«Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству», — зафиксировано в уставе.

Назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого было объявлено главой Минкультуры Ольгой Любимовой 23 января. 11 февраля постановщик заявил, что направил министру прошение об освобождении его от данных обязанностей, не раскрыв причин.

С 2019 года Богомолов занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной, а с 2024 года также возглавляет Театр-сцену «Мельников». В настоящее время эти театры объединены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.