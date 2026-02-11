Богомолов решил покинуть пост и о ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов выразил желание оставить пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам Богомолова, он уже обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой об освобождении от должности.

«От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — добавил режиссер.

Константин Богомолов был назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ в январе после смерти Игоря Золотовицкого из-за онкологического заболевания. Выпускники потребовали снять с поста Богомолова, который подвергался критике за неоднозначное творчество. Протест поддержала актриса и доцент кафедры актерского мастерства ВГИК Юлия Меньшова.

