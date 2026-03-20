Ганвест, втфа? Менеджеры рэпера разругались с отменившим концерт клубом Воронежа

Клуб в Воронеже отменил выступление скандального рэпера Ганвеста (Вячеслава Гоминова) по не зависящим от площадки причинам. В результате заведение нарвалось на жесткое поведение менеджеров исполнителя.

Концерт Ганвеста должен был пройти в пятницу, однако полиция потребовала от площадки отменить его из-за пропаганды наркотиков в песнях музыканта. О том, что мероприятие не состоится, стало известно буквально накануне вечером.

Руководство бара связалось с менеджерами рэпера и попыталось найти компромисс. Те со своей стороны предложили либо перенести концерт, либо убрать из выступления спорные треки с «запрещенкой», но заведение рисковать не стало. Также поступали предложения привезти другого исполнителя, кого именно — не уточнялось. Лейбл, со слов представителей бара, подобные сообщения из переписки удалил.

В результате переговоры зашли в тупик, а затем площадке и вовсе отказались вернуть выплаченный за артиста гонорар. Бар принял решение придать ситуацию огласке и извинился перед теми, кто приобрел билеты на мероприятие. Деньги им вернут в полном объеме. Такую позицию, как заявила площадка, менеджеры Ганвеста восприняли как угрозу.

В комментариях к посту, рассказывающему о ситуации, отметился арт-директор клуба из Томска, столкнувшийся с аналогичной проблемой и грубым отношением со стороны менеджмента рэпера.

«У меня есть еще два города, помимо меня, кого пытается кошмарить менеджмент, мне они присылают, чтобы я выплатил остаток гонорара. Я в ближайшее время как раз и планирую выводить это все в открытую. Все скрины и переписки сохранены. Они могут с меня потом даже высудить эти копейки, но посмотрим, кто в итоге потеряет больше. Скорее всего, артист», — написал мужчина.

Он обратился к Ганвесту с просьбой «угомонить свой менеджмент», отметив, что с таким отношением исполнителя будут «отменять» не только за его спорные треки, но и за отношение к организаторам выступлений.

Отметился под постом и создатель клуба в Ростове-на-Дону. Он сообщил, что тоже столкнулся с отменой выступления рэпера.

Ранее Ганвест принял решение ввести цензуру в 25 песнях после дела о пропаганде наркотиков. Однако это не помогло остановить волну отмен его концертов по всей стране, начавшуюся еще в феврале. Сам певец никак сложившуюся ситуацию не прокомментировал.

