Рэпера Ганвеста отменяют по всей России

сегодня в 18:56

В российских городах отменили и перенесли концерты рэпера Ганвеста

Выступления рэпера Вячеслава Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, отменяются или переносятся в ряде городов России, сообщает РИА Новости .

Под отмену попали концерты в Барнауле и Архангельске. При этом причины такого решения организаторы не называют.

Кроме того, перенесено выступление рэпера, слова которого «фаа», «пэпэ», «шнейне» стали мемами, в Томске.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Ганвеста могут привлечь к ответственности за пропаганду запрещенных веществ. Сейчас материалы переданы на экспертизу, расследование продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.