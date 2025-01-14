Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве попрощались с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИАМО.

Звезду похоронили рядом с могилой актрисы Раисы Максимовой, которая скончалась 11 декабря 2024 года в возрасте 95 лет.

Добровольская скончалась 10 января после продолжительной борьбы с онкологией. Ей было 60 лет. Зрители знают ее по таким телепроектам, как «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «Двойная сплошная» и т. д.

Народную артистку России провожали в последний путь в Москве в МХТ им. Чехова. Там состоялась гражданская панихида, на которой собрались родные, друзья и коллеги Добровольской.

Затем гроб с телом актрисы вынесли из здания театра под продолжительные аплодисменты и погрузили в катафалк.