Подростки посетили с экскурсиями отделы ЗАГС в Домодедове и Видном

Дети под опекой и ребята в трудной жизненной ситуации 20 ноября 2026 года побывали на экскурсиях в отделах ЗАГС Домодедова и Ленинского городского округа. Встречи прошли в рамках Всероссийского дня правовой помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Отделы ЗАГС в Домодедове и Видном познакомили подростков со своей работой и документами, которые подтверждают важные события в жизни человека. Экскурсии состоялись 20 ноября 2026 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи. Их участниками стали дети, находящиеся под опекой, и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Подростки посетили залы торжественной регистрации брака и архивы, увидели актовые книги и узнали, как их хранят. Сотрудники рассказали о государственной регистрации рождения и заключения брака, показали бланки свидетельств и актовых записей. Детям объяснили, для чего нужны эти документы и какую информацию они содержат.

Особый интерес у участников вызвали архивные книги и документы, с которыми ежедневно работают сотрудники ЗАГС. Ребята задавали вопросы и делились впечатлениями. Встречи помогли им расширить правовые знания, больше узнать о деятельности государственных органов и значении семейных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.