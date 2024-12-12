Скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Вечером 11 декабря умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова, ей было 95 лет. Об этом сообщается на сайте МХТ им. А.П. Чехова.

В последнее время актриса не выходила на сцену.

О дате прощания с Максимовой будет объявлено дополнительно.

Как пишет РЕН ТВ, 11 декабря актрисе несколько раз вызывали скорую и пытались помочь. 29 ноября ее выписали из больницы, у пациентки ранее диагностировали пневмонию и проблемы с сердцем.

Она родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Впервые вышла на сцену в родном городе в 1946 году. Несмотря на отсутствие образования, Максимова начала играть в Театре драмы имени Карла Маркса. Вскоре ее пригласили на главные роли в Саратовский ТЮЗ, а в 1952 году она без экзаменов прошла в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского.

В 1956 году Максимову пригласили в труппу МХАТ. Первой ее ролью в этом театре была Мона в «Безымянной звезде». Благодаря своей игре она стала известной. Тогда актриса сыграла Аглаю Епанчину в фильме «Идиот» Ивана Пырьева. С 1987 года по 2021 год она играла на сцене МХТ имени А.П. Чехова.