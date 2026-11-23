Фигуристка Злата Буря восхитилась возвращением Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт после рождения ребенка. По ее мнению, четверной прыжок можно исполнить в любом возрасте, сообщает RT .

Буря привела в пример выступление Трусовой на Олимпиаде в Пекине и ее возвращение после перерыва в несколько лет.

«Первая, кто приходит в голову, — Александра Трусова. На Олимпиаде в Пекине, где она приземлила все пять четверных, ей было уже 17 лет, то есть маленькой девочкой ее при всем желании считать было нельзя. Сейчас Саша, пропустив несколько лет и родив ребенка, снова прекрасно прыгает. Считаю, это показатель того, что можно в любом возрасте исполнить четверной прыжок, если задаться такой целью», — сказала Буря RT.

Ранее Буря рассказала, как на нее повлиял переход к тренеру Елене Буяновой.

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