Прием показаний электросчетчиков в Подмосковье завершится 26 ноября. Сроки передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

МосОблЕИРЦ рекомендует передавать показания счетчиков даже при отсутствии расхода ресурсов. Если дом пустует, нужно указать те же значения, что и в прошлом месяце. В этом случае начисления за потребление будут нулевыми.

Если показания не поступят, плату сначала рассчитают по среднемесячному расходу, а затем — по нормативу. Это может привести к переплате.

Передать данные можно через личный кабинет или онлайн-чат на официальном сайте МосОблЕИРЦ, в приложениях «МосОблЕИРЦ Онлайн» и «ДомРесурс», а также с помощью голосового помощника по телефону +7 (499) 444-01-00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, в первую очередь внедряет новые цифровые технологии. Основные вопросы жителей касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. По словам Мурашова, анализ показал снижение числа обращений, работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.