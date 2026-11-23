Она сказала да: саратовец сделал оригинальное предложение руки и сердца

Житель Саратова оригинально признался в чувствах своей избраннице и позвал ее замуж, разместив совместное фото с предложением руки и сердца на масштабных рекламных щитах на улицах города. Об этом сообщает группа « Так и живем. Саратов » во «ВКонтакте».

Большие билборды с романтическим обращением горожане заметили сразу в двух локациях — на Славянской площади и в поселке Юбилейный. На опубликованном снимке запечатлен уличный рекламный щит у остановки общественного транспорта, оформленный в сине-голубых тонах с сердечками.

В левой части макета размещен совместный портрет пары. Мужчина в темной одежде обнимает улыбающуюся блондинку.

Справа на фоне белого сердца крупным шрифтом напечатана фраза: «Любимая, я свое предложение сделал», а в нижней части баннера между двумя розовыми сердцами добавлена подпись: «Жду твой положительный ответ!».

Изначально оставалось неизвестным, чем завершился этот публичный жест. Однако вскоре в социальных сетях появился комментарий от пользовательницы с ником mara_wisp_, которая сообщила радостную развязку истории. Девушка, к которой обращался креативный избранник, сказала: «да».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.