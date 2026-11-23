В Новгородской области строят мост длиной 1,3 км для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В регионе также работает завод основания для будущего пути, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Мост через Волхов встанет на 36 опор, пять из них — в русле судоходной реки. Строители прокладывают временные рабочие мосты с двух берегов, оставляя проход для судов. На площадке в две смены работают около 200 человек и больше 30 единиц техники.

«Для Новгородской области ВСМ имеет особое значение. Регион станет частью высокоскоростной сети, получит новый уровень транспортной доступности и более тесную связь с крупнейшими экономическими центрами страны», — сказал вице-премьер Андрей Никитин.

С 19 сентября завод в Великом Новгороде серийно выпускает рельсовые плиты НГП 4.0 для железобетонного основания пути. Их разработал «Нацпроектстрой» под российскую колею и климат. Срок службы плит — не меньше 50 лет. Предприятие выпустило около 5 тыс. изделий и обеспечит до двух третей потребности магистрали в 220 тыс. плит.

На новгородском участке также испытывают два беспилотных грунтовых катка под управлением одного оператора. Вся линия протянется примерно на 700 км через шесть регионов. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч.

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