Старший преподаватель Университета «Синергия» Виктория Тихомирова предупредила, что закаливание вызывает стресс у организма, поэтому начинать его лучше после консультации с медиком, сообщает Общественная Служба Новостей .

Перед началом процедур медсестра или фельдшер измерят давление, пульс и температуру, соберут анамнез. По словам Тихомировой, они могут заподозрить скрытые противопоказания. При аритмии и хронических заболеваниях почек резкие перепады температуры опасны.

Медики объяснят технику контрастного душа. При хронических болезнях медработник может вести дневник самоконтроля пациента и вместе с врачом корректировать интенсивность процедур. При переохлаждении, спазме сосудов или обмороке медсестра или фельдшер окажут доврачебную помощь.

«Если вы планируете начать закаливание, особенно при наличии хронических болезней, проконсультируйтесь не только с врачом, но и с медсестрой или фельдшером по месту жительства или работы. Они помогут составить безопасный график процедур и подскажут, на какие показатели — пульс, давление, сон, аппетит — обращать внимание», — посоветовала специалист.

Материал носит информационный характер и не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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