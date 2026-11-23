Резкий старт с примерзшими колодками может повредить тормоза. Горячая вода для их отогрева тоже опасна: перепад температур может деформировать диск, сообщает Общественная Служба Новостей .

После мойки или оттепели вода замерзает в тормозных механизмах, замках и на уплотнителях. После зимней мойки стоит немного проехать и несколько раз плавно затормозить. Силиконовая смазка защищает уплотнители; рывок за ручку примерзшей двери может их порвать.

Долгий прогрев на холостом ходу увеличивает расход топлива, а коробка передач и другие узлы остаются холодными. Материал рекомендует после короткого прогрева начинать движение плавно, без резких ускорений.

На снегу и льду дистанцию стоит увеличить в два-три раза относительно летней. Резкое торможение ухудшает контроль над машиной, а резкий старт вызывает пробуксовку.

Недокачанные шины повышают расход топлива и ухудшают управляемость. Давление проверяют на холодных колесах с учетом инструкции к автомобилю.

Запас топлива не стоит опускать ниже четверти бака: он пригодится при заторе или снежном заносе. Фары и номера необходимо очищать от снега и грязи.

Самодельные обогреватели и поврежденные провода повышают риск пожара. Отогревать узлы открытым огнем нельзя. Перед морозами стоит проверить аккумулятор и срок годности огнетушителя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.