Студенты предложили провести «Лесной диктант» по всей России
Депутат Госдумы от «Новых людей» Ольга Степченко поддержала идею студентов распространить «Лесной диктант» на всю страну. Она предложила провести акцию 21 марта на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает Life.ru.
Инициативу выдвинули студенты Северного (Арктического) федерального университета на встрече со Степченко. Предложенную дату приурочили к Международному дню леса.
«Чтобы привлекать людей в лесную отрасль, нужно рассказывать им о ней. У „Лесного диктанта“ мощный просветительский потенциал. Скажу больше: в Архангельске участниками были не только школьники, но и взрослые. И кто знает, может, благодаря именно такому „диктанту“ сотни ребят задумаются о том, чтобы связать свою жизнь с работой в лесной сфере», — отметила Степченко.
По мнению депутата, всероссийская акция поможет решать проблему дефицита молодых кадров: знакомить школьников с профессиями, находить увлеченных ребят и выстраивать для них путь от школьного лесничества до профильного образования и трудоустройства.
Степченко подчеркнула, что отрасль внедряет беспилотники, спутниковый мониторинг, биотехнологии и селекцию. Однако школьники и родители нередко судят о лесных профессиях по устаревшим стереотипам. Диктант, по ее оценке, поможет показать современные возможности отрасли и повысить престиж работы в ней.
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