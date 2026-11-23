Депутат Госдумы от «Новых людей» Ольга Степченко поддержала идею студентов распространить «Лесной диктант» на всю страну. Она предложила провести акцию 21 марта на Дальнем Востоке и в Арктике, сообщает Life.ru .

Инициативу выдвинули студенты Северного (Арктического) федерального университета на встрече со Степченко. Предложенную дату приурочили к Международному дню леса.

«Чтобы привлекать людей в лесную отрасль, нужно рассказывать им о ней. У „Лесного диктанта“ мощный просветительский потенциал. Скажу больше: в Архангельске участниками были не только школьники, но и взрослые. И кто знает, может, благодаря именно такому „диктанту“ сотни ребят задумаются о том, чтобы связать свою жизнь с работой в лесной сфере», — отметила Степченко.

По мнению депутата, всероссийская акция поможет решать проблему дефицита молодых кадров: знакомить школьников с профессиями, находить увлеченных ребят и выстраивать для них путь от школьного лесничества до профильного образования и трудоустройства.

Степченко подчеркнула, что отрасль внедряет беспилотники, спутниковый мониторинг, биотехнологии и селекцию. Однако школьники и родители нередко судят о лесных профессиях по устаревшим стереотипам. Диктант, по ее оценке, поможет показать современные возможности отрасли и повысить престиж работы в ней.

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