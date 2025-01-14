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Гроб с телом Добровольской вынесли из МХТ им Чехова

Гроб с телом народной артистки России Евгении Добровольской вынесли из здания МХТ им. Чехова под продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Во вторник на главной сцене театра состоялась гражданская панихида по известной актрисе. На траурной церемонии присутствовали родные, близкие, друзья и коллеги Добровольской.

Панихиду посетило большое количество поклонников творчества Евгении Владимировны, они возложили на сцену множество цветов.

После завершения мероприятия гроб с телом артистки погрузили в катафалк. Народную актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Добровольская запомнилась зрителям по более чем 100 ролям в театре, кино и сериалах. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет из-за онкозаболевания.