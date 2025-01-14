Прощание с актрисой Евгенией Добровольской

В МХТ им. Чехова в столице состоялась гражданская панихида по народной артистке России Евгенией Добровольской, передает корреспондент РИАМО.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Друзья, близкие и поклонники собрались, чтобы проводить Добровольскую в последний путь. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Добровольская оставила яркий след в сердцах зрителей, сыграв более 100 ролей в театре, кино и сериалах. Она скончалась 10 января на 60-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, которое было диагностировано в 2021 году. У нее остались трое взрослых сыновей и 15-летняя дочь.