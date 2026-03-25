Бизнес Валерия Меладзе в России показал рекордную доходность с начала СВО

После начала СВО Валерий Меладзе уехал из России, но его бизнес тут продолжает процветать. За прошлый год певец получил рекордную с 2022 года прибыль, сообщает SHOT .

Артист и его сестра Лиана владеют ООО «Вантаж». Компании принадлежит одноименный трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве.

Фирма ежегодно отчитывалась о чистой прибыли, которая после отъезда певца не превышала 15 млн рублей. Однако в прошлом году ТЦ заработал рекордные с начала СВО деньги — 16 млн рублей.

В прошлом году Меладзе расширил бизнес в России. Он начал заниматься арендой недвижимости. Сам артист сейчас ездит с туром по Европе.

Между тем Лиана Меладзе увеличила свои доходы на 31 млн рублей по сравнению с 2024 годом. Ее музыкальный лейбл Velvet Music за 2025 год принес ей 142 млн рублей чистой прибыли.

