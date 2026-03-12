Лейбл сестры Меладзе за 2025 г заработал почти 300 млн руб
Музыкальный лейбл Velvet Music, совладельцем которого является Лиана Меладзе, по итогам 2025 года заработал 296 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 143 млн рублей, сообщает Газета.ru.
Согласно бухгалтерской отчетности, выручка Velvet Music за год увеличилась на 41%. Лиана Меладзе — сестра Валерия и Константина Меладзе — владеет долей в лейбле, а также участвует в бизнесе по аренде недвижимости.
После отъезда Константина Меладзе за границу его сестра получила долю в «Первом музыкальном издательстве». В СМИ сообщалось, что композитор мог переписать бизнес на родственницу для сохранения доходов в России. Однако в апреле 2025 года Лиана Меладзе вышла из состава учредителей.
Константин Меладзе продолжает получать доход от продюсерского центра «Меладзе Мьюзик». По итогам 2025 года компания заработала более 100 млн рублей, а с 2022 года ее доходы выросли в семь раз. Также композитор получает проценты по вкладам в российских банках.
