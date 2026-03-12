Лейбл сестры Меладзе за 2025 г заработал почти 300 млн руб

Согласно бухгалтерской отчетности, выручка Velvet Music за год увеличилась на 41%. Лиана Меладзе — сестра Валерия и Константина Меладзе — владеет долей в лейбле, а также участвует в бизнесе по аренде недвижимости.

После отъезда Константина Меладзе за границу его сестра получила долю в «Первом музыкальном издательстве». В СМИ сообщалось, что композитор мог переписать бизнес на родственницу для сохранения доходов в России. Однако в апреле 2025 года Лиана Меладзе вышла из состава учредителей.

Константин Меладзе продолжает получать доход от продюсерского центра «Меладзе Мьюзик». По итогам 2025 года компания заработала более 100 млн рублей, а с 2022 года ее доходы выросли в семь раз. Также композитор получает проценты по вкладам в российских банках.

