Американский рэпер Busta Rhymes выступит в Москве в августе

31 августа в столице концерт даст американский рэпер Busta Rhymes. Он исполнит свои популярные треки Break Ya Neck и Touch It на сцене «Москино», сообщает «Осторожно, Москва».

Выступление рэпера пройдет в рамках крупномасштабного светового пространства «Проекция», объединяющего искусство, технологии и музыку под открытым небом. При этом пространство превратится в цифровое полотно.

Для гостей подготовили световые инсталляции, 3D-мэппинг на фасадах и LED-туннель с эффектом движения. Около сцены сделают арт-объект — самолет с динамической подсветкой.

Ранее в столице выступил американский рэпер Akon. На сцене ЦСКА-Арены прозвучали как хиты 2000-х, так и новые композиции артиста. Музыкант также признался, что хочет поехать в тур по РФ.