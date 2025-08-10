Рэпер Akon хочет поехать в тур по России

По словам музыканта, он мечтал вернуться в РФ. А сейчас задумывается о гастролях по городам, особенно в Сибири. Он не боится Зауралья и считает, что там «самая сумасшедшая публика».

52-летний рэпер выступил в августе в Сочи, а 9 августа собрал 14 тыс. человек на столичной «ЦСКА Арене». Он поблагодарил зрителей за активность и организаторов за радушный прием.

Akon добавил, что планирует выпустить свой новый альбом до конца 2025 года. А также он готовит сюрпризы в виде сотрудничества с другими артистами.