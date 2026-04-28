Пассажирский самолет разбился в Южном Судане
В Джубе, столице Южного Судана, потерпел крушение самолет. В результате погибли 14 человек, сообщает РЕН ТВ.
По данным управления гражданской авиации, среди погибших 13 пассажиров, а также пилот. На борту находились граждане Южного Судана и два кенийца.
Авиакатастрофа случилась из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.
Ранее российские авиакомпании запретили использовать пауэрбанки в самолетах во время полета.
