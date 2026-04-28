Задержки рейсов в Шереметьево: люди ночуют в аэропорту, гостиницы переполнены
В московском аэропорту Шереметьево оказалась задержана часть рейсов. Это произошло на фоне сильного снегопада, сообщает «Осторожно, новости».
По словам пассажиров, больше всего задержек у авиакомпании «Победа». Люди штурмуют представительство перевозчика, но им предлагают только отказаться от билетов, а мест в гостиницах уже нет.
Один из очевидцев рассказал, что его рейс в Санкт-Петербург должен был вылететь в 15:00 27 апреля. Вылет переносили каждый час, а новое время — 5:30 28 апреля, однако и в это пассажиры уже не верят.
У представительства компании собралась большая толпа. Пассажиры жалуются, что сотрудницы на стойке не знают, что говорить. В очереди встретились пилоты, которые пояснили, что не хватило машин для обработки самолета противообледенительной жидкостью.
Ранее пассажиры рейса Москва-Калининград несколько часов ждали вылета в самолете.
