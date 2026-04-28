Минпросвещения утвердило даты летних каникул у школьников в России

Летние каникулы в российских школах продлятся с 27 мая по 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения России.

В ведомстве уточнили, что для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с графиком проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для детей будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Школьники также смогут участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.

Минпросвещения ежегодно дает регионам рекомендуемые даты каникул, однако школы могут самостоятельно корректировать график с учетом локальных особенностей.

