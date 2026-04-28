Сумма принудительных взысканий с Google в РФ приблизилась к 42 млрд рублей

Общая сумма принудительно взыскиваемой в России задолженности американской компании Google LLC по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера подошла к 42 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Согласно документам, если в феврале этот показатель составлял чуть более 26 млрд рублей, то к концу апреля он вырос до почти 42 млрд рублей.

На данный момент в отношении Google открыто 62 исполнительных производства, в рамках которых взыскиваются штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также суммы в пользу граждан и организаций.

При этом Google собирается вложить до 40 млрд долларов в разработчика Claude Anthropic.

