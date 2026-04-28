сегодня в 03:46

Иран создал счета в четырех валютах для сборов за проход через Ормузский пролив

Центральный банк Ирана открыл счета для сбора средств за проход судов через Ормузский пролив. Эти средства пойдут на обеспечение безопасности, сообщают « Известия ».

Как рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, Центробанк открыл четыре специальных счета — в иранских риалах, китайских юанях, долларах США и евро. Сборы, которые будут взимать военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), станут зачисляться именно на эти счета.

Боруджерди добавил, что данный план был принят сразу после возобновления работы иранского парламента.

Ранее президент России Владимир Путин 27 апреля встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили широкий круг вопросов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.