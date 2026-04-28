США и Иран ведут переговоры о возвращении к статус-кво до конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к положению, существовавшему до начала конфликта, которое называют статус-кво, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, хотя второй раунд переговоров между сторонами пока не состоялся, их позиции не так сильно расходятся, как могло бы показаться. Источники утверждают, что активно ведется закулисная дипломатическая работа, сосредоточенная на поэтапном урегулировании конфликта.

Первой частью этого процесса может стать восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив и возврат к исходным позициям. Вопрос иранской ядерной программы будет обсуждаться позднее

При этом посредники оказывают давление на обе стороны для достижения соглашения. Следующие несколько дней могут стать крайне важными для переговорного процесса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.