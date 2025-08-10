Akon впервые за годы зажег Москву

Рэпер Akon устроил шоу с раздеванием и селфи с фанатами в Москве

Легендарный американский исполнитель Akon дал долгожданный концерт в Москве, впервые за много лет выступив перед российской публикой, сообщает газета «Известия» .

На сцене ЦСКА-Арены прозвучали как хиты 2000-х, так и новые композиции артиста.

Особенный ажиотаж вызвал момент, когда во время исполнения трека «Right Now» рэпер снял футболку и бросил ее в зал. Позже музыкант спустился к зрителям, чтобы сделать селфи на их телефонах.

Akon, известный collaborations с Майклом Джексоном, Леди Гагой и Эминемом, продемонстрировал, что сохранил свою энергию и харизму. Концерт стал ярким событием для поклонников, которые долго ждали возвращения звезды в Россию.