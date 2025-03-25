Александр и Екатерина Стриженовы приехали проститься с Голубкиной

Друзья, близкие, родственники и поклонники творчества народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной с самого утра 25 марта идут в храм святителя Николая Чудотворца на Трех Горах, чтобы проводить ее в последний путь. К траурной церемонии присоединились супруги, телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы, передает корреспондент РИАМО.

«Нам повезло с Катей попасть тогда молодыми артистами в семью. Это была настоящая семья, сообщество больших артистов и друзей с Ларисой Ивановной Голубкиной. Там были Ширвиндт (Александр, советский и российский актер — ред.), Державин (Михаил, актер, телеведущий — ред.), Людмила Марковна Гурченко, Вера Валентиновна Алентова. Нам повезло попасть в компанию этих больших звезд. Они нас приняли как своих, как родных. Конечно, есть ощущение, что уходят родители. Уходят родители. Уходит прекрасное поколение, к которому Лариса Ивановна имеет самое непосредственное отношение», — сказал Стриженов.

Стриженов отметил, что после ухода Голубкиной из жизни у него остались теплые воспоминания, боль и грусть. Однако память о великой актрисе всегда будут хранить те фильмы, в которых она приняла участие. После этого телеведущий отметил, что хотел бы пойти попрощаться с Голубкиной, и оставил журналистов.

Ранее сообщалось, что на церемонии прощания с Голубкиной заметили телеведущего Андрея Малахова. После завершения траурной церемонии актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет на фоне продолжительной болезни Вальденстрема. Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.